اتحاد الغرف التجارية يصدر بيانا بشأن تجاوز وزير الزراعة على التاجر العراقي

2021/07/01 | 15:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

استنكر اتحاد الغرف التجارية العراقية، اليوم الخميس، ما ادلى به وزير الزراعة محمد الخفاجي، في احدى البرامج التلفزيونية على أحدى الفضائيات العراقية، من تصريح عده الاتحاد تجاوزا على تجار العراق.

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