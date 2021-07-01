اختراق نوعي يفك شيفرة خلايا داعش ويطيح بأخطر عناصره بديالى

2021/07/01 | 15:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر مطلع في ديالى، اليوم الأربعاء، عن تطور لافت في الحرب على خلايا داعش النائمة في الآونة الأخيرة، مشيرا الى حصول اختراق نوعي بهذا الشأن أسفر عن اعتقال إرهابيين خطرين وإحباط خطط أعدت لاستهداف أبراج الطاقة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "أكثر من 10 اهداف مهمة لخلايا داعش النائمة في 3 مدن داخل ديالى تم الوصول اليها واعتقال افرادها خلال الأسابيع الماضية اخرها عنصر بالغ الخطورة في قضاء المقدادية (40 كم شمال شرقي بعقوبة) كان يعمل مساعدا لأمير في التنظيم".

وأضاف المصدر، أن "الأجهزة الأمنية حصلت على معلومات مهمة جدا بحوزة قتلى داعش، بعضها كشفت هوية عناصر خلايا نائمة وقدمت معلومات اسهمت في حل الشيفرة السرية لخلاياه النائمة"، لافتا الى أن "الضربات الأخيرة لم تكن متوقعة واصطادت عناصر بكمائن نوعية".

وأشار الى أن "إحباط بعض عمليات استهداف ابراج الكهرباء مؤخرا جاء من خلال ما عثر عليه من معلومات في هواتف قتلى داعش او قصاصات ورقية اوكاره التي ضبطت"، مؤكدا أن "الخلايا النائمة لاتزال تشكل مشكلة رغم ضعفها، لأنها تعمل بشكل سري للغاية وتحاول استغلال اي فرصة للاخلال بالامن والاستقرار الداخلي".

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