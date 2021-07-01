بالصور .. حضور النواب داخل قاعـة مجلس النواب حتى الان

2021/07/01 | 15:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء، صورا ميدانية مباشرة من داخل القاعة الرسمية الكبرى ، حيث يتواجد حاليا عدد قليل من النواب لحضور جلسة مجلس النواب المقرر عقدها اليوم الخميس./انتهى5

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