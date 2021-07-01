 العراق يفوز بعضوية المكتب التنفيذي لمنظمة الطيران العربي

2021/07/01 | 15:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف، اليوم الخميس، عن فوز العراق بعضوية المكتب التنفيذي لمنظمة الطيران العربي.وقال الصحاف في بيان، ان “العراق فاز بعضوية المكتب التنفيذي لمنظمة الطيران العربي”.واضاف ان “ذلك جاء بتوجيه وزير الخارجية ومتابعة الدوائر الاختصاص في مركز الوزارة وسلطة الطيران المدني وبالتنسيق مع سفارات جمهورية العراق في […]

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