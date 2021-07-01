2021/07/01 | 15:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة النفط، اليوم الخميس، مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر حزيران الماضي، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو”.وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (86) مليونا (765) الفا و( 589 ) برميلاً ، بايرادات بلغت (6) مليار …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أكثر من 6 مليارات دينار إيرادات تصدير النفط لشهر حزيران first appeared on النور نيوز.

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