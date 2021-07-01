2021/07/01 | 15:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ألقت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، القبض على شبكة ارهابية للدعم اللوجستي في محافظة كركوك.ذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بناءً على معلومات مؤكدة عن مجموعة من الاهداف الارهابية في محافظة كركوك، ألقت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية القبض على شبكة ارهابية مكونة من ستة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على شبكة إرهابية للدعم اللوجستي في كركوك first appeared on النور نيوز.

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