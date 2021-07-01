ماذا قال مدرب كوريا الجنوبية عن منتخبات إيران ولبنان والعراق

2021/07/01 | 15:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد البرتغالي باولو بينتو مدرب كوريا

الجنوبية، أن طاقمه الفني بدأ العمل من

الآن على تحليل المنتخبات الآسيوية

التي سيلاقيها في الأدوار النهائية من

التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ووضعت القرعة كو

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