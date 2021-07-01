كربلاء تشهد انتخابات الاتحاد الفرعي لكرة القدم بحضور ممثل الاتحاد الاسيوي وسط انسحاب عدد من المرشحين(صور)

2021/07/01 | 15:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجريت، صباح اليوم الخميس، الموافق

الأول من تموز / يوليو الحالي، انتخابات

الاتحاد الفرعي لكرة القدم لمحافظة

كربلاء المقدسة في قاعة فندق البارون،

بحضور لجنة الانتخابات من قبل الهيأة

التطبيعية، وكذلك ممث

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