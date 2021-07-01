2021/07/01 | 15:22 - المصدر: عين العراق

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السياسية

الخميس 1 يوليو 2021 | 03:19 مساءً | عدد القراءات : 5

برلمان كردستان يستدعي وزير الصحة.

كشفت لجنة شؤون الصحة في برلمان كردستان، الخميس، استدعاء وزير الصحة على خلفية منح فحوصات فيروس كورونا في المنافذ الحدودية الى القطاع الخاص.

وقال عضو اللجنة، لقمان وردي، بحسب وسائل إعلام كردية، إن "وزارة الصحة منحت اجراء فحوصات فيروس كورونا في المنافذ الحدودية والمطارات الى القطاع الخاص".

واضاف، انه "لعدم وجود الرقابة على القطاع الخاص تضررت الصحة كثيرا"، مشيرا الى ان "استدعاء وزير الصحة الى اللجنة لبحث عدة مشاكل تخص القطاع الصحي، خاصة العيادات وارتفاع اسعار الفحوصات المختبرية في القطاع الخاص، ومواضيع اخرى تخص صحة المواطن".

واكد ان "عدم وجود الرقابة في القطاع الخاص تسبب باضرار كبيرة في القطاع الصحي، ويدفع ضريبته المواطنين".

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