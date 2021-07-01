أمير سعودي: “حاقدون” يطعنون بالقرآن ويهاجمون العلماء

2021/07/01 | 15:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أمير سعودي: “حاقدون” يطعنون بالقرآن ويهاجمون العلماءلقى الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود الضوء على ما وصفه بـ”آفة ليست ببسيطة” تتمثل بمجموعة ممن وصفهم بـ”المشوهين فكريا والحاقدين” على الدين […]

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