الخارجية تطلق خدمة الكترونية للمواطنين

2021/07/01 | 15:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، عن اطلاق خدمة الكترونية لمراجعة المواطنين دائرة القنصلية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: انه "تم فتح النافذة الإلكترونية الخاصة بحجز المواعيد لمراجعة الدائرة القنصلية قسم التصديقات لغرض تصديق المعاملات اعتباراً من تاريخ 4/ تموز/ 2021".

واضاف: ان "ذلك من خلال الرابط الإلكتروني التالي:

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PUKmedia اعلام وزارة الخارجية

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