تفجير مخبأ للعبوات الناسفة مخصص لاستهداف أبراج الطاقة بنينوى

2021/07/01 | 15:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، تفجير مخبأ للعبوات الناسفة مخصص لاستهداف الابراج الناقلة للطاقة الكهربائية في نينوى.

وذكرت الخلية، في بيان، أنه "تنفيذا لتوجيهات المراجع العليا بحماية ابراج الطاقة الكهربائية، وعلى ضوء معلومات استخبارية دقيقة لاحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع - شعبة استخبارات الفرقة 14 - والتي أكدت وجود مخبأ للعبوات الناسفة يعود لمجموعة ارهابية تخطط لاستهداف ابراج نقل الطاقة الكهربائية في نينوى".

وأضافت، أنه "تم التحرك الفوري على مكان المخبأ من قبل مفارز الاستخبارات المشار اليها وباسناد من قوة برية في الفوج الاول لواء المشاة 50 وتمت مداهمة المخبأ الواقع في قرية عين ايوب بقضاء مخمور نينوى".

واوضحت الخلية أنه "ضبط بداخله 15 عبوة ناسفة اسطوانية الشكل، و5 عبوات على شكل قنابر هاون عيار 120ملم، و4 عبوات على شكل جلكانات سعة 10 لتر معبأة بمادة السي فور، إضافة إلى 20 مسطرة تفجير".

وأشارت إلى "قيام مفرزة هندسة الفرقة المرافقة للقوة برفع المواد وتفجيرها تحت السيطرة".

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