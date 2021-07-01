عمليات بغداد: المباشرة برفع عدد من السيطرات وفتح شوارع مغلقة لتخفيف الزخم المروري (صور)

2021/07/01 | 15:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

باشرت قيادة عمليات بغداد، الخميس، برفع عدد من السيطرات الأمنية وفتح الشوارع المغلقة لتخفيف الزخم المروري.

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وذكرت القيادة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (1 تموز 2021)، انه "بناءً على توجيهات المراجع العليا وبغية تخفيف الزخم المروري عن شوارع العاصمة بغداد رفع سيطرات وفتح شوارع مغلقة وفق خطط امنية خاصة وبدائل ذات فاعلية عالية وأكثر تطورا، شهدت العاصمة بغداد وجود الكثير من السيطرات الأمنية ولسنوات طويلة في معظم الشوارع وتقاطعات العاصمة ومع تحقيق تلك السيطرات مهامها وواجباتها في اعتقال المطلوبين للقضاء والخارجين على القانون ومثلت عامل ردع لمن تسول له نفسه العبث في امن المواطن".

وفي السياق ذاته، قال البيان، إنه "تم وباشراف مباشر من اللواء الركن قائد عمليات بغداد وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في (امانة بغداد، مديرية المرور العامة) ودراسة موضوع البحث من قبل لجان خاصة وتقييمه من الجانب الأمني والخدمي تم تحويل (27) سيطرة الى مرابطات ورفع (41) سيطرة ومن المؤمل اكمال رفع(44) سيطرة اخرى خلال الفترة المقبلة".

ونوهت العمليات الى ان "الموضوع نال استحسان المواطنين واشادتهم بدور القطعات الأمنية بكافة مفاصلها بتذليل الصعوبات امام حركة سير المركبات وتقليل الاختناقات المرورية التي كانت تحصل في بعض الأحيان نتيجة لكثرة السيطرات والتخفيف عن كاهلهم".

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