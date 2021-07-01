نائب يطالب بزيادة رواتب المتقاعدين

2021/07/01 | 15:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب النائب محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بزيادة رواتب المتقاعدين.

وقال السوداني “نطالب بزيادة رواتب المتقاعدين وخصوصاً اصحاب الرواتب المتدنية كافة لأرتفاع نسبة التضخم جراء ارتفاع اسعار الدولاروذلك بتفعيل المادة (36) من قانون التقاعد الموحد رقم (9)لسنة 2014″.

وأضاف ان “من صلاحيات مجلس الوزراء زيادة رواتب المتقاعدين بالتوازي مع زيادة نسبة التضخم دون الرجوع الى مجلس النواب“،مشيراً الى ضرورة “التخفيف من معاناة شريحة المهمة والواسعة في المجتمع“.

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