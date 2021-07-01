2021/07/01 | 15:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت الحكومة الاتحادية الألمانية أنها ترى أن ألمانيا على وشك مواجهة انتشار سلالة “دلتا” المتحورة من فيروس كورونا والتي تتسم بأنها أكثر قدرة على العدوى.

وقال وزير الصحة الألماني ينس شبان اليوم الخميس بالعاصمة برلين إنه مع زيادة نسبة العدوى ستصبح دلتا السلالة المهيمنة قريباً في ألمانيا، مشدداً على ضرورة إبقاء أعداد الإصابة المطلقة بالفيروس منخفضة قدر الإمكان.

وأكد شبان أن التطعيم يساعد في مواجهة انتشار سلالة دلتا، وقال: “التطعيم المزدوج يحمي من دلتا”، مؤكداً أن ذلك ثبت حالياً.

وناشد الوزير الألماني الأشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم بالخضوع لاختبار الكشف عن الفيروس، وأكد قائلاً: “إجراء الاختبارات متاح لدينا بوفرة… الأمر متروك لنا إذا ما كان سيكون لدلتا فرصة أم لا”.

وأضاف أن الألمان يملكون الخيار في أيديهم، إذا ما كان سيكون هناك وقت لطيف في الخريف بعد العودة من عطلة الصيف أم لا.

وتابع شبان أن النصيحة العامة التي يريد توجيهها لغير الحاصلين على اللقاح هي أن يخضعوا لإجراء اختبارات الكشف عن الفيروس بصورة دورية، موضحاً أن ذلك يسري أيضاً بالطبع على العائدين من السفر.

وقال الوزير الألماني: “لدينا إمكانيات أكثر من العام الماضي”، موضحاً أن هناك قواعد واضحة لفترة السفر، إلى جانب توافر عروض إجراء الاختبارات واسعة النطاق.

وبحسب تقدير معهد “روبرت كوخ” الألماني، من الممكن أن تُعزى نصف إصابات كورونا على الأقل في ألمانيا إلى سلالة دلتا.

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