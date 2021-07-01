الكاظمي يشيد بدور الناتو في توفير الدعم للعراق في دحر د1عـش

2021/07/01 | 15:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ان العراق عانى من الاضطراب السياسي والامني لاكثر من اربعة عقود، و كان ولايزال الخط الاول في الحرب ضد داعش.وقال الكاظمي خلال اجتماعه بالممثلين الدائمين لدول حلف شمال الأطلسي في بروكسل: نجحنا في تفكيك شبكات داعش الارهابي وخلاياه النائمة، مشيدا بالدور الذي لعبه حلف شمال الاطلسي، الذي كان شريكاً في توفير الدعم لجهود العراق في دحر تنظيم داعش الارهابي .وتابع الكاظمي ان ما احرزناه من تقدم على الصعيد الأمني، يدفعنا من خلال الحوار الإستراتيجي الذي بدأناه عام الفين وعشرين مع التحالف الدولي الى إيجاد آليات زمنية وفنية لسحب القوات القتالية للتحالف، واستمرار التعاون في كل المجالات خصوصاً التسليح والتأهيل والتدريب والدعم الاستخباري، مضيفا إننا نسعى الى التعاون مع دول الحلف في استدامة التدريب والعمل وبشكل مستمر على رفع جاهزية قدراتنا العسكرية والأمنية.

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