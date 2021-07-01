2021/07/01 | 15:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني كشف جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الخميس، عن استراتيجية جديدة لخمس سنوات مقبلة تتعلق باستثمار قدرات الدولة في مجال معالجة اسباب الارهاب والوقاية منه داخل البلاد.وقال المتحدث باسم الجهاز، صباح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جهاز عسكري يعد استراتيجية لمكافحة الإرهاب ويوضح بشأن الدواعش المعتقلين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جهاز عسكري يعد استراتيجية لمكافحة الإرهاب ويوضح بشأن الدواعش المعتقلين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جهاز عسكري يعد استراتيجية لمكافحة الإرهاب ويوضح بشأن الدواعش المعتقلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).