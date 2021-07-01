رويترز: أوبك+ قد تُضيف نحو مليوني برميل يومياً من النفط إلى السوق

2021/07/01 | 15:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

ذكرت وكالة "رويترز"، اليوم الخميس، أن مجموعة أوبك+ تتحرك صوب إضافة نحو مليوني برميل يومياً من النفط إلى السوق في الفترة بين آب إلى كانون الاول المقبلين.

ونقلت رويترز عن عن مصدر بـ"أوبك+" قوله إن "الزيادات الشهرية قد تبلغ مالا يقل عن 0,5 مليون برميل يوميا".

واضاف ان "السعودية وروسيا، أكبر منتجين في تحالف "أوبك+"، توصلتا بشكل مبدئي إلى اتفاق على زيادة إنتاج النفط اعتبارا من اب".

وواصلت أسعار النفط مكاسبها بفضل الخبر، فيما يجري تداول خام برنت القياسي عند 76 دولارا للبرميل، قرب أعلى مستوى في عامين ونصف العام.

وقالت مصادر في وقت سابق إن وزراء "أوبك+" سيجتمعون في وقت لاحق لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج اعتبارا من اب وقد يدرسون أيضا تمديد اتفاق المجموعة الشامل لتقييد الإمدادات لما بعد نيسان 2022.

ولمواجهة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالطلب على النفط بسبب أزمة كوفيد-19، اتفقت "أوبك+" العام الماضي على خفض الإنتاج قرابة عشرة ملايين برميل يوميا اعتبارا من ايار 2020، على أن تنهي تلك القيود في نهاية نيسان 2022.



ويبلغ الخفض حاليا نحو 5.8 ملايين برميل يوميا.

وفي وقت سابق، أفاد تقرير سري اطلعت عليه وكالة "رويترز" بأن لجنة تابعة لـ"أوبك+" حذرت من "عدم يقين كبير" وخطر حدوث اختلال محتمل في سوق النفط العالمية بعد نيسان 2022.

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