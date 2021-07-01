المغرب بعيون عراقية - فطنة بن ضالي

2021/07/01 | 15:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فطنة_بن_ضالي "المغرب بعيون عراقية" كتاب للأديب العراقي الأستاذ رحمان خضير عباس صدر عن دار مقاربات للطباعة والنشر بفاس المغرب، يقع الكتاب في 210 صفحة هي عصارة تجربة معيشة في المغرب قال عنه " ليست بعيوني فقط وإنما بعيون عراقيين عاشوا وماتوا في هذا البلد أو مروا منه أو هاجروا منه " المقدمة ص9 .فإن أغلبهم يشاطرني بعض هذه الإنطباعات ، هي عيون نافذة في جوهر الأشياء وفي مظاهر الحياة مسجلة وناقدة في الآن ذاته .يقو ......





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