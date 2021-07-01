لتعرفني بعمق أدخل مرآتي/ حوار صحفي - ريتا عودة

2021/07/01 | 15:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ريتا_عودة أسماء وأسئلة:إعداد وتقديم : رضوان بن شيكارتقف هذه السلسلة من الحوارات كل اسبوع مع مبدع اوفنان اوفاعل في احدى المجالات الحيوية في اسئلة سريعة ومقتضبة حول انشغالاته وجديد انتاجه وبعض الجوانب المتعلقة بشخصيته وعوالمه الخاصة.ضيفة حلقة الاسبوع الشاعرة الفلسطينية ريتا عودة 1.



كيف تُعرّفين نفسك للقُرَّاء في سطرين؟أنا ريتا الرّائيةأتيتكم للعشقِنبيّة.أهزُّبشجر ......





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