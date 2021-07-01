شرطة بغداد تحصي عملياتها خلال الاسبوع الماضي

2021/07/01 | 15:39 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الخميس، عن حصيلة عملياتها للفترة من ٢٥/ ٦/ ٢٠٢١ لغاية ١ /٧/ ٢٠٢١.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "حصيلة عملياتها للفترة من 25/6/2021 ولغاية 1/7/2021 كانت كالتالي:-"القبض على متهم وفق المادة ٤ ارهاب ١٠ ،القبض على مطلوب وفق المادة ٢ ارهاب "دكه عشائرية" ٩ القبض على متهم بالقتل ١٢ ،القبض على متهم بالسرقة ٨،القبض على متهمين بالابتزاز الإلكتروني ٢، القبض على متهم يحمل هوية مزورة ١٤،القبض على حائزي أسلحة نارية غير مرخصة ،القبض على متهمين بالاغتصاب ٢،تنفيذ أوامر قبض وفق مواد قانونية مختلفة ٤٢٠،القبض على مروجي المؤثرات العقلية ٣٠".

واضافت القيادة انه "تم ضبط عجلة مسروقة ١٦،ضبط عجلة و دراجة مع مخالف ٣٧٠،ضبط عجلات تحمل مواد غير مرخصة ٢٥،القبض على بنغلادش الجنسية لانتهاء مدة الإقامة ٢٣،ضبط عجلات عليها إشارة ضبط ١٢،ضبط عجلات تحمل مادة الدجاج بشهادة بيطرية مزورة ١١،ضبط دراجات نارية تسير بالإتجاه المعاكس١٨٢ ،ضبط دراجات نارية يستقلها أكثر من شخص٣٩٠ ".واشارت القيادة الى انه "تم أزالة تجاوزات من قبل قسم شرطة امانة بغداد ٢٨٧،توجيه إنذارات من قبل قسم شرطة امانة بغداد ١٢، القبض على متسولين ١٩٠".

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