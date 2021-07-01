مَن هو الرئيس الجديد للسلطة القضائية في إيران ؟

2021/07/01 | 15:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة مؤرخة 25 شباط/فبراير 2015 نشرها الموقع الالكتروني للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، تظهر حجة الإسلام غلام حسين محسني إجئي المعيّن رئيسا للسلطة القضائية الإيرانية.© KHAMENEI.IR/ا ف ب/ارشيف – طهران (أ ف ب) – عيّن المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي الخميس، وزير الأمن السابق غلام حسين محسني إجئي رئيسا للسلطة القضائية في […]

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