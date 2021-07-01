البابا فرنسيس يلتقي قادة كنائس لبنان للبحث في الازمة الاقتصادية والسياسية

2021/07/01 | 15:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قس لبناني يحمل علم بلاده بعدما صلى مع البابا فرنسيس في الفاتيكان بتاريخ 2 أيلول/سبتمبر 2020 © ا ف ب/ارشيف فينسينزو بينتو الفاتيكان (أ ف ب) – يلتقي البابا فرنسيس الخميس عشرة من أبرز رجال الدين المسيحيين اللبنانيين للبحث في الوضع الاقتصادي والسياسي الصعب في بلدهم الذي يأمل زيارته قريبا.وسيستضيفهم في نزل […]

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