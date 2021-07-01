2021/07/01 | 15:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالىاعلن مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي، اليوم الخميس، عن اجمالي حالات الإصابات والوفيات والشفاء بالمحافظة لهذا اليوم.وقال العزاوي لـ (بغداد اليوم) إن "الكوادر الصحية في ديالى سجلت١١٩١ مسحة جديدة"، لافتاً الى أن "عدد المسحات الموجبة الجديدة بلغ اليوم ٢٢٤ مسحة".وأضاف أنه "لم يتم اليوم تسجيل أي حالة وفاة جديدة اليوم ليبقى إجمالي الوفيات ٣٣٦ وفاة"، مستدركاً أن "المحافظة سجلت ١٥٨ حالة شفاء اليوم ليصبح إجمالي حالات الشفاء ٥٢٣٨٤ حالة اي بنسبة ٩٨٪ من الحالات الكلي".واكمل أن "إجمالي الحالات المؤكدة بلغ ٥٣٦٩٢ حالة في عموم المحافظة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة ديالى تنشر إجمالي الإصابات والوفيات وحالات الشفاء لهذا اليوم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة ديالى تنشر إجمالي الإصابات والوفيات وحالات الشفاء لهذا اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).