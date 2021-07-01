طلب نيابي الى مجلس الوزراء لتفعيل مادة من قانون التقاعد لزيادة رواتب المتقاعدين

2021/07/01 | 15:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قدمت لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النيابية ، طلبا رسميا الى رئيس مجلس الوزراء لتفعيل المادة 36 من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 ، والتي تمنح مجلس الوزراء صلاحية زيادة رواتب المتقاعدين بالتوازي مع نسبة التضخم.يذكر ان المادة 36 من قانون التقاعد الموحد ، تنص ان ( تزداد بقرار من مجلس الوزراء الرواتب التقاعدية كلما زادت نسبة التضخم السنوي ، على ان لا تكون اكثر من نسبة التضخم) ./انتهى5

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