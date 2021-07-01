2021/07/01 | 15:42 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية: العراق يفوز بعضوية المكتب التنفيذي لمنظمة الطيران العربي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/01 | 15:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية: العراق يفوز بعضوية المكتب التنفيذي لمنظمة الطيران العربي) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية: العراق يفوز بعضوية المكتب التنفيذي لمنظمة الطيران العربي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).