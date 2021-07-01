مجلس النواب يعقد جلسته رقم 3

2021/07/01 | 15:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ مجلس النواب، اليوم الخميس، عقد جلسته رقم 3 للتصويت واجراء القراءة الاولى والثانية لعدد من مشاريع القوانين.

وقالت النائبة ريزان شيخ دلير عضوة مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان مجلس النواب بدأ عقد جلسته برئاسة النائب الاول لرئاسة المجلس حسن العبي وبنصاب قانوني متحقق.

واضافت: ان الجلسة ستشهد التصويت على عدد من مشاريع القوانين واجراء القراءة الاولى والثانية لعدد اخر منها، لافتة الى ان فقرات جدول اعمال الجلسة هي كالتالي:

-التصويت على مقترح قانون الأندية الرياضية.

-التصويت على مقترح قانون حماية الموظف الحقوقي.

-التصويت على مشروع قانون جرائم المعلوماتية.

-التصويت على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول عام 2005 المتعلق ببروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة المواجهة ضد سلامة المنصات الثابتة في الجرف القاري لعام 1988.

-سؤال شفهي موجه إلى وزير الزراعة.

-القراءة الثانية لمشروع قانون العيد الوطني لجمهورية العراق.

-القراءة الثانية لمشروع قانون إنضمام العراق إلى بروتوكول تعديل الإتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات

-القراءة الأولى لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.

-القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق إتفاقية النقل البحري بين حكومة العراق وجمهورية مصر العربية.

PUKmedia خاص

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