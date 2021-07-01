معارك البيشمركة ضد الارهابيين في كتاب فوتوغرافي

2021/07/01 | 15:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر المصور بيساران توفيق كتابا فوتوغرافيا يتحدث عن ايام معارك البيشمركة ضد الارهابيين.

وقال توفيق في تصريح لـ PUKmedia، ان الكتاب فوتوغرافي صحفي يتكون من قصص مصورة عن حرب ارهابيي انصار الاسلام في هورامان وحلبجة وشارزور ثم احتلال الموصل وحتى احداث 16 اكتوبر بالتسلسل وبحسب اليوم.

واضاف، ان الكتاب يتضمن ايضا جميع احداث داعش ونزوح المواطنين، خاصة الايزيديين وتطهير المناطق من ارهابيي داعش وعودة النازحين.

واشار توفيق الى ان اخر قسم من الكتاب يتضمن كافة مراسيم اعادة الرئيس مام جلال ومراسيم مجلس العزاء ومواراته الثرى.

وقال، ان بعض الصور تم عرضها في معارض وبعضها الاخر لم يتم تداولها حتى الان.

وسيتم تعريف الكتاب يوم الاحد 4/7/2021 الساعة الخامسة عصرا في فندق رامادا وسيتم توزيع الكتاب على الحضور مجانا.

PUKmedia خاص

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