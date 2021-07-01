7 أضعاف سرعة الصوت.. البحرية الأميركية تجمد مشروع مدفع مستقبلي  

2021/07/01 | 15:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمضت البحرية أكثر من عقد في تطوير المدفع الكهرومغناطيسي (ريلغان) والذي كانت تعتزم إضافته للمدمرات من طراز زوموالت الشبحية الجديدة التي تم بناؤها في حوض ماين باث أيرون ووركس.

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