برئاسة الكعبي.. البرلمان يعقد جلسته الاعتيادية لهذا اليوم

2021/07/01 | 15:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ افتتح مجلس النواب، اليوم الخميس، أعـمـال الجلسة الثالثة، من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة من الدورة النيابية الرابعـة.وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، ان “النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي افتتح أعـمـال الجلسة الثالثة، من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة من الدورة النيابية الرابعـة”.واشار البيان الى ان “عدد […]

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