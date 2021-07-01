دلتا المخيفة تنتشر بسرعة في الأمريكيتين

2021/07/01 | 16:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تتواجد سلالة دلتا المخيفة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالفعل في 14 دولة في الأمريكيتين، ويمثلانتشارها السريع تحدياً جديداً للأنظمة الصحية الهشة في المنطقة، وفقاً لما ذكرته منظمة الصحة للبلدانالأمريكية.

وأوضحت مديرة منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، كاريسا إف إيتيين، أن الأرجنتين وأوروبا والبرازيل وكندا وتشيلي وجويانا الفرنسيةوجوادلوب ومارتينيك والمكسيك وبورتوريكو والولايات المتحدة وبربادوس وبيرو وسان مارتين، هي الدول التي أكدت رصد السلالة الجديدة علىأراضيها.

وبالإضافة إلى ذلك، كانت 3 دول لاتينية من أصل 5 دول سجلت أكبر عدد من الحالات الأسبوع الماضي على المستوى العالمي، وهي:البرازيل وكولومبيا والأرجنتين، وعلى الرغم من استمرار ارتفاع منحنى الإصابات الجديدة في أول بلدين، انخفضت الإصابات في الدولةالأخيرة بنسبة 11% بحسب منظمة الصحة العالمية.

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