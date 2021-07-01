خلية الإعلام الأمني: اللجنة التحقيقية بالقصف الأميركي ستنتصر لدماء شهداء الحشد الأبطال

2021/07/01 | 16:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأيام نيوز/ أكد رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء سعد معن، يوم الخميس، استمرار عمل اللجنة التحقيقية الخاصة بالقصف الأميركي على مواقع الحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية.وقال معن في تصريح نشره موقع الحشد الشعبي واطلعت عليه الايام نيوز، إن “هناك لجنة تحقيقية خاصة للتحقيق بالقصف الأميركي الذي طال مواقع الحشد الشعبي على الحدود العراقية […]

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