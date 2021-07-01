“دلتا” تخيّم على شهادة كوفيد الأوروبية للسفر

2021/07/01 | 16:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بروكسل-(أ ف ب) – دخلت شهادة كوفيد التي فرضها الاتحاد الأوروبي لتسهيل السفر حيّز التطبيق الخميس، تزامنا مع انطلاق موسم عطلات الصيف، لكن تفشي المتحورة “دلتا” الأكثر عدوى يهدد بالحد من استخدامها.وتظهر الوثيقة الأوروبية المكونة بشكل أساسي من رمز استجابة سريعة (كيو آر) بصيغة ورقية أو رقمية على الهواتف المحمولة، إن كان حاملها […]

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