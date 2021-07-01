الازمة النيابية تدعو لمنح امتيازات خاصة لمتلقي لقاح كورونا بتخفيف الحظر عنهم

2021/07/01 | 16:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت خلية الازمة النيابية الى منح امتيازات خاصة لمتلقي لقاح كورونا اسوة بباقي الدول فيما اشارت الى انها لم تقدم توصياتها للجنة الصحة والسلامة بشأن الحظر الشامل خلال عيد الأضحى.

وقال مقرر الخلية جواد الموسوي ان العراق بدأ في الموجة الثالثة ولكن مع الاسف كل الدلائل تشير الى فشل اجراءات الحظر والالتزام بالتعليمات الصحية لافتا الى ان الاعتماد الرئيسي يبقى على اخذ اللقاح الذي يخفض اعداد الاصابات او من خلال تشديد الدولة للالتزام باجراءات الوقاية الصحية.

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