2021/07/01 | 16:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس النواب يُنهي تقرير ومناقشة مشروع قانون العيد الوطني لجمهورية العراق

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