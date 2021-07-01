مجلس النواب يتجاوز فقرات التصويت ويُنهي تقرير ومناقشة مشروع قانون العيد الوطني

2021/07/01 | 16:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قررت رئاسة البرلمان تجاوز فقرات التصويت المدرجة في جدول اعمال جلسة اليوم الخميس ، وباشرت بقراءة ومناقشة تشريعات القوانين ، .وانهى مجلس النواب تقرير ومناقشة مشروع قانون العيد الوطني لجمهورية العراق./انتهى5

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