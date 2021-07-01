2021/07/01 | 16:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد عقد مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، جلسته الثالثة من الفصل التشريعي الثاني للسنة الثالثة برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس حسن الكعبي وحضور 212 نائباً.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بدء جلسة البرلمان برئاسة الكعبي وحضور 212 نائباً first appeared on النور نيوز.

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