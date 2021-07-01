2021/07/01 | 16:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء سعد معن، الخميس، استمرار عمل اللجنة التحقيقية الخاصة بالقصف الأميركي على مواقع الحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية.وقال معن في تصريح صحفي، إن “هناك لجنة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سعد معن: اللجنة التحقيقية بالقصف الأميركي ستنتصر لدماء شهداء الحشد المركز الخبري الوطني.

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