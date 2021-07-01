صحة اربيل: السلالة الجديدة لكورونا سريعة الانتشار

2021/07/01 | 16:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المتحدث باسم مديرية صحة اربيل الدكتور بزار موسى، ان السلالة الجديدة لفايروس كورونا (دلتا) خطيرة وتنتشر بسرعة.

وقال موسى لـ PUKmedia، ان مديرية صحة اربيل اتخذت الاجراءات اللازمة لمواجهة الموجة الجديدة من كورونا، واأمل من المواطنين الالتزام بالتعليمات حتى نتمكن معا من منع انتشار الموجة الجديدة، مضيفا ان الوقاية هي الحل الوحيد لهذه السلالة الجديدة.

واشار الى ان اللقاحات المتوفرة بحسب ابحاث منظمة الصحة جيدة جدا وتنقذ الانسانية من هذا الفايروس، مضيفا ان نسبة حماية اللقاح ليست 100% وبين 92 الى 94%، لذلك ندعو المواطنين الى تلقيح انفسهم، لانه على اقل تقدير، سيكونون محميين بنسبة 90%.

PUKmedia بلال بارزان_اربيل

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