بالوثائق.. الدهلكي يخاطب محافظ ديالى لتوزيع قطع اراضي الى هذه الشرائح

2021/07/01 | 17:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية البرلمانية النائب رعد الدهلكي، اليوم الخميس،عن مخاطبة مكتب محافظ ديالى بغية تخصيص قطع اراضي للمشمولين بالرعاية الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة الحاقا بقرار مجلس الوزراء رقم 70 لسنة 2019 والمتعلق بتهيئة مساحات من الاراضي وفرزها تمهيدا لتوزيعها على المشمولين.

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