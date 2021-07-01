2021/07/01 | 17:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، عن تسجيل 7554 اصابة بـ وباء كورونا و 4593 حالة شفاء اضافة الى وفاة 30 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.

وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات:-

التالي

منذ 19 ساعة

نصفها عراقية..



قائمة بـ15 منطقة تسجل أعلى حرارة في العالم

منذ 19 ساعة

تفاصيل جديدة تخص الأراضي السكنية التي أعلن عنها الكاظمي

منذ 20 ساعة

صحة الكرخ تعلن التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا

منذ 20 ساعة

صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 626 المسجلة اليوم بكورونا

منذ 21 ساعة

المصرف الزراعي: تأجيل تسديد القروض يحرم المستفيدين الجدد

منذ 24 ساعة

بغداد تعطل الدوام الرسمي في دوائرها (وثيقة)

منذ يوم واحد

الصحة تسجل 7300 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

منذ يوم واحد

حقوق الإنسان تطالب الكاظمي بعدم حرمان البصرة من حقوقها الكبيرة

منذ يوم واحد

العدل: تطعيم جميع النزلاء والحرس بلقاحات كورونا

منذ يوم واحد

احتجاجات في واسط بسبب قلة ساعات تجهيز التيار الكهربائي

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تسجل 7554 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تسجل 7554 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).