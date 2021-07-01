2021/07/01 | 17:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الكاظمي يؤكد لرئيس البرلمان الأوروبي تطلع العراق لبناء علاقات ثنائية متميزة » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 17:04

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يؤكد لرئيس البرلمان الأوروبي تطلع العراق لبناء علاقات ثنائية متميزة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يؤكد لرئيس البرلمان الأوروبي تطلع العراق لبناء علاقات ثنائية متميزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).