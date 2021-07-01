بيان للمحكمة الاتحادية يخص نزاهة الانتخابات المقبلة

2021/07/01 | 17:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

المحكمة الاتحادية العليا: على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان تعمل بالتعاون مع السلطات الاخرى على ايجاد مشاركة واسعة في الانتخابات واعتبار ذلك واجبا وطنيا لاجل ممارسة الشعب لحقوقه وفقا للمادة ٢٠ من الدستور

المحكمة الاتحادية العليا: نزاهة العملية الانتخابية مسؤولية الجميع والتقيد بالموعد المحدد لاجرائها يمثل ركنا اساسيا لنيل ثقة المواطن

المحكمة الاتحادية العليا: واجب المفوضية العليا المستقلة وباقي السلطات تأمين مشاركة الجميع في الانتخابات ومنع استخدام المال السياسي في الانتخابات ومنع استخدام الطرق غير المشروعة للتأثير على نتائجها من اجل ضمان نزاهتها

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