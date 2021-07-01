كتلة العصائب توجه رسالة للحكومة بشأن السفير الأمريكي في العراق

2021/07/01 | 17:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجهت كتلة صادقون البرلمانية، اليوم الخميس، رسالة الى الحكومة العراقية، بخصوص السفير الامريكي في العراق ماثيو تولر.

وقال النائب عن الكتلة محمد كريم، لـ(بغداد اليوم)، انه "كان على حكومة مصطفى الكاظمي، استدعاء السفير الامريكي في العراق ماثيو تولر من أجل تسليمه مذكرة احتجاج رسمية على قصف بلاده قوات الحشد الشعبي، التي تعتبر من القوات الرسمية العراقية، والتي تمثل الدولة العراقية وسيادة العراق".

وبين كريم ان "اكتفاء حكومة مصطفى الكاظمي، باستنكار القصف الامريكي، من خلال التصريحات الاعلامية، دون اي تحرك رسمي، أمر مرفوض، وغير مقبول، ويدل على ضعف الحكومة في مواجهة هكذا ملفات مهمة تمس سيادة العراق وحفظ أمنه".

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