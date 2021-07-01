مجلس النواب يؤجل التصويت على مشروع قانون جرائم المعلوماتية

2021/07/01 | 17:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قرر مجلس النواب ، في جلسته المنعقدة اليوم الخميس ، تأجيل التصويت على مشروع قانون جرائم المعلوماتية ،بطلب من اللجنة المعنية ./انتهى5

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