العمليات المشتركة تدعو للابلاغ عن حالات استهداف ابراج الطاقة وتعد بمكافأة مالية

2021/07/01 | 17:18 - المصدر: السومرية نيوز

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دعت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، المواطنين الى الابلاغ عن اي حالة استهداف للابراج الكهربائية فيما اشارت الى تخصيص مكافأة مالية مجزية للمتعاونين في هذا الإطار.

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "عصابات داعش وفلوله المنهزمة بدأت باستغلال الظروف ومحاولة إيذاء المواطنين، كان آخرها قيامهم ومع ارتفاع درجات الحرارة في البلاد، باستهداف ابراج نقل الطاقة الكهربائية لخلق حالة من التذمر وعدم الرضا بين أبناء الشعب".

واضافت انه "وبناء على المعطيات وتطورات الموقف الأمني صدرت توجيهات القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي لقيادة العمليات المشتركة بمتابعة هذه الأفعال الإرهابية ولم تدخر القيادة جهدا في وضع الخطط الأمنية وتوجيه القطعات العسكرية والأمنية والقوة الجوية وطيران الجيش لاتخاذ ما يلزم بحماية ابراج نقل الطاقة والمنشآت الكهربائية في البلاد على الرغم من المساحة التي تمتد عليها هذه الأبراج".ودعت قيادة العمليات المشتركة بحسب البيان "المواطنين الأعزاء أن يتحلوا بالشجاعة والروح الوطنية بالابلاغ واخبار القطعات المنتشرة في قواطع العمليات من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي والشرطة المحلية وشرطة الطاقة، عن اي حالة استهداف للابراج الكهربائية وستخصص مكافأة مالية مجزية للمتعاونين بهذا الإطار".

وطالبت المواطنين "بعدم الاقتراب من المنشآت الكهربائية والابراج للمساعدة في تنفيذ خطط الحماية اللازمة وحرصا على سلامة الجميع".

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