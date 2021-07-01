كورونا يتزايد بالعراق ليتجاوز الـ7500 مع 30 حالة وفاة خلال 24 ساعة

2021/07/01 | 17:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية الموقف الوبائي

والتلقيحي اليومي لجائحة كورونا في

العراق ليوم الخميس الموافق ١ تموز ٢٠٢١

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