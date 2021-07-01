محتجون على تردي الكهرباء يغلقون الطريق الى معبر عراقي مع ايران

2021/07/01 | 17:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني عراقي، أن عشرات المتظاهرين في محافظة ديالى (شرق) قطعوا، الخميس، طريقاً يؤدي إلى معبر حدودي مع إيران، محتجين على تردي خدمة الكهرباء.وأكد شهود عيان للأناضول، أن العشرات من المتظاهرين في مدينة خانقين بمحافظة ديالى قطعوا الطريق المؤدي إلى معبر “المنذرية” الحدودي مع إيران.وأضافوا أن المتظاهرين يحتجون على تردي خدمة الكهرباء […]

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