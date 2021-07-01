مكافأة مالية لمَن يدلي بمعلومات عن استهداف ابراج الطاقة الكهربائية في العراق

2021/07/01 | 17:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الزمان أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق يوم الخميس عن تخصيص مكافأة مالية “مجزية” لمن يدلي بأي معلومات عمن يستهدف خطوط أبراج الطاقة الكهربائية في العراق.ودعت القيادة في بيان اليوم “المواطنين إلى إبلاغ واخبار القطعات المنتشرة في قواطع العمليات من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي والشرطة المحلية وشرطة الطاقة عن […]

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