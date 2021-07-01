اولمبياد طوكيو: السماح للرياضيات اللواتي يرضّعن بأخذ أطفالهن الى اليابان

2021/07/01 | 17:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاميركية أليكس مورغان لاعبة كرة القدم مع طفلتها بعد مباراة كأس العالم ضد فرنسا في الدور ربع النهائي في 28 حزيران/يونيو 2019 © ا ف ب/ارشيف كنزو تريبويار طوكيو (أ ف ب) – أعلن منظمو أولمبياد طوكيو أنهم سيسمحون للرياضيات اللواتي يرضعن بأخذ أطفالهن إلى الألعاب “عند الضرورة”، وذلك بعد انتقادات لقواعدهم الصارمة […]

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